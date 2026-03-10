LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | turche avanti anche nel quarto set 8-11

Nella partita di Champions League femminile di volley, Milano affronta VakifBank Istanbul in diretta, con il punteggio attuale di 2-1 per le italiane. Nel quarto set, le turche sono avanti con un punteggio di 8-11. Durante il match sono stati registrati alcuni scambi chiave, tra cui un’azione conclusa con un errore di mano di una giocatrice turca e un punto realizzato da Lanier.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19-23 Mano out Markova da zona 4 19-22 Oit Lanier da zona 4. Quanti errori e quanti rimpianti per Milano 19-21 Vincente la diagonale di Lanier da zona 4 18-21 Mano out Markova da zona 4 18-20 Mano out Lanier da zona 4 17-20 Ace di Cazaute 17-19 Fast di Ogbogu 17-18 Out Boskovic da seconda linea 16-18 Muro di Boskovic 16-17 Mano out Egonu da zona 2 15-17 Vincente Boskovic da zona 2 14-16 Vincente Boskovic da zona 2 14-15 Mano out Lanier da zona 4 13-15 Mano out Boskovic da zona 2 13-14 Vincente Markova da zona 4 13-13 Diagonale di Markova da zona 4 13-12 Mano out Egonu da zona 2 12-12 Mano out Lanier da zona 4.

LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: turche avanti anche nel quarto set, 8-11CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-9 Errore al servizio Milano 6-8 Vincente Piva da zona 4 a chiudere una grande azione 5-8 Out Piva da zona 4.

Milano-VakifBank Istanbul stasera in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Champions League femminile entra nel vivo e per la Numia Vero Volley Milano arriva uno degli incroci più prestigiosi e impegnativi della stagione.

La Numia Vero Volley Milano affronta all'Allianz Cloud le turche del VakifBank Istanbul in CEV Champions League. C'è attesa anche la sfida tra due delle migliori opposte del volley mondiale: Paola Egonu e Tijana Boškovic.