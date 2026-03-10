LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | turche avanti anche nel quarto set 8-11

Nella partita di Champions League femminile di volley, Milano affronta VakifBank Istanbul in diretta, con il punteggio attuale di 2-1 per le italiane. Nel quarto set, le turche sono avanti con un punteggio di 8-11. Durante il match sono stati registrati alcuni scambi chiave, tra cui un’azione conclusa con un errore di mano di una giocatrice turca e un punto realizzato da Lanier.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19-23 Mano out Markova da zona 4 19-22 Oit Lanier da zona 4. Quanti errori e quanti rimpianti per Milano 19-21 Vincente la diagonale di Lanier da zona 4 18-21 Mano out Markova da zona 4 18-20 Mano out Lanier da zona 4 17-20 Ace di Cazaute 17-19 Fast di Ogbogu 17-18 Out Boskovic da seconda linea 16-18 Muro di Boskovic 16-17 Mano out Egonu da zona 2 15-17 Vincente Boskovic da zona 2 14-16 Vincente Boskovic da zona 2 14-15 Mano out Lanier da zona 4 13-15 Mano out Boskovic da zona 2 13-14 Vincente Markova da zona 4 13-13 Diagonale di Markova da zona 4 13-12 Mano out Egonu da zona 2 12-12 Mano out Lanier da zona 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

