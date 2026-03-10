LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | turche avanti nel terzo set 8-11

Da oasport.it 10 mar 2026

Nel match di volley femminile valido per la Champions League, Milano guida 2-0 contro VakifBank Istanbul. Nel terzo set, le turche si trovano sotto 8-11, mentre in campo si susseguono azioni con Lanier che segna una diagonale da zona 4 e il punteggio che si muove tra 21 e 24. La partita è in corso e si può seguire aggiornando la diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-24 Diagonale di Lanier da zona 4 21-24 Vincente Cazaute da zona 4 21-23 Vincente Egonu da zona 2 20-23 Diagonale vincente di Markova 20-22 Errore di Cazaute in primo tempo 19-22 Diagonale di Lanier da zona 4 18-22 Errore al servizio Milano 18-21 Errore Vakif 17-21 Vincente Markova da zona 4 17-20 Parallela di Pietrini da zona 4 16-20 La slash di Markova 16-19 out Egonu da seconda linea 16-18 Muroooooooo Danesiiiiiiiii 15-18 Primo tempo di Kurtagic 14-18 Mano out Cazaute da zona 4 14-17 Mano out Di Cazaute da zona 4 14-16 Mano out Kurtagic in primo tempo 13-16 Diagonale di Boskovic da zona 2 13-15... 🔗 Leggi su Oasport.it

