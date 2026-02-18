LIVE Novara-Scandicci 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il derby italiano

Novara-Scandicci finisce 0-0, la causa è la forte difesa di entrambe le squadre nel primo set. La partita, valida per la Champions League femminile, ha visto diverse occasioni per sbloccare il risultato, ma le attaccanti non sono riuscite a superare i muri avversari. Antropova ha provato un diagonale da posizione due senza successo, mentre Bonifacio ha risposto con un colpo vincente dopo uno scambio prolungato. Alsmeier ha invece aperto le danze con un servizio preciso che ha messo in difficoltà la ricezione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Diagonale di Antropova da posto 2. 1-1 Bonifacio vince il contrasto a filo rete dopo un lungo scambio 0-1 In rete il servizio di Alsmeier. PRIMO SET 18.00 Questo il sestetto che inizierà il match per Novara, elencati partendo da posto 1: Alsmeier-Ishikawa, Cambi-Tolok, Squarcini-Bonifacio e De Nardi (libero) 17.59 Questo il sestetto che inizierà il match per Scandicci, elencati partendo da posto 1: Weitzel-Nwakalor, Bosetti-Franklin, Antropova-Ognjenovic e Castillo (libero) 17.58 Terminato l'inno della Cev. A breve la presentazione dei due sestetti