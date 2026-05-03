LIVE Conegliano-Scandicci Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | finale di consolazione

Alle ore 19 si tiene la finale di consolazione della Champions League di volley femminile tra le squadre di Conegliano e Scandicci. La partita viene trasmessa in diretta, offrendo aggiornamenti in tempo reale su ogni punto e sviluppo del match. La competizione si svolge in un contesto internazionale, con le due formazioni italiane che si affrontano per il terzo posto del torneo europeo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale per il terzo posto della Champions League di volley femminile 2026. Conegliano e Scandicci si sfideranno in una partita che ha senz’altro un retrogusto amaro, ma che potrebbe regalarci una pallavolo di altissimo livello. Per la pallavolo italiana quella di ieri è stata una giornata deludente. La doppia sfida Italia-Turchia (Conegliano contro Vakifbank da una parte e Scandicci contro Eczacibasi dall’altra) ha prodotto il risultato peggiore che un appassionato tricolore poteva immaginare: la sconfitta per entrambe le compagini azzurre.🔗 Leggi su Oasport.it

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VakifBank vs Conegliano | Full Match | CEV Champions League Volley 2024

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