LIVE Scandicci-Novara Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | derby campale per i quarti di finale

Savino Del Bene Scandicci ha conquistato una vittoria importante contro Novara, portando a casa i quarti di finale della Champions League femminile 2026. La causa è stata una prestazione energica delle giocatrici, che hanno sfruttato al massimo le occasioni in battuta e in attacco. La partita ha visto un grande equilibrio tra le due squadre, con punti decisivi arrivati negli ultimi set. Le due formazioni si preparano ora alle prossime sfide ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara, partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale di CEV Champions League 20252026. Al Pala BigMat di Firenze si riparte dal 3-1 dell'andata in favore delle piemontesi. Nella gara di sette giorni fa le ragazze allenate da Lorenzo Bernardi hanno ottenuto una convincente vittoria facendo un passo avanti verso i quarti di finale. Le campionesse del mondo sono chiamate ad un'impresa ardua: vincere la partita in tre o quattro set per giocarsi la qualificazione al golden set.