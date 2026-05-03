LIVE Conegliano-Scandicci 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-16 le venete si prendono il primo set in scioltezza

Alle 19 prende il via la finale di Champions League di volley femminile tra Conegliano e Scandicci. La squadra veneta ha conquistato il primo set con un punteggio di 25-16, dimostrando un buon ritmo e precisione in campo. La partita, trasmessa in diretta, prosegue con entrambe le squadre che cercano di ottenere il risultato decisivo. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 10-4 Si sblocca Scandicci con un super muro di Ognjenovic! Non passa l’attacco potente di Gabi. 10-3 Diagonale profondo di Haak che pizzica la linea laterale. Vola via nel punteggio Conegliano. 9-3 Ace di Zhu! Scandicci non riesce a riceve i servizi avversari; stavolta è Skinner che sbaglia il bager difensivo. 8-3 Gabi spinge a terra la palla vagante sopra la rete. Ancora problemi in ricezione per le toscane. 7-3 Che botta di Haak! Diagonale vincente della svedese. 6-3 Diagonale potentissima di Zhu! Gran colpo della cinese da posto 4.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Scandicci 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-16 le venete si prendono il primo set in scioltezza Imoco Conegliano vs Zeren Spor | Volleyball Champions League Women | Jan 27, 2026 LIVE SCORE #italy Notizie correlate LIVE Novara-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25 le venete si prendono in scioltezza anche il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Ancora Gabi! A tutto braccio l’attacco della brasiliana, la palla si insacca fra muro e rete. LIVE Conegliano-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-20 le venete si prendono il primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Zhu prova il lungo linea da posto 4, ma la palla è larga. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Conegliano-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: finale di consolazione; Watch Conegliano - Scandicci Live Stream Online | DAZN IT; Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci oggi, finale 3°-4° posto Champions League volley femminile: orario, canale, streaming; VakifBank-Conegliano 3-2, rivivi il LIVE della semifinale. Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci oggi, finale 3°-4° posto Champions League volley femminile: orario, canale, streamingConegliano e Scandicci si affronteranno nella finale per il terzo posto della Champions League 2026 di volley femminile, che andrà in scena domenica 3 ... oasport.it Conegliano-Scandicci, risultato live della finale per il 3° posto di Champions di volleyLeggi su Sky Sport l'articolo Conegliano-Scandicci, risultato live della finale per il 3° posto di Champions di volley ... sport.sky.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Odymel · My Favourite Game. SCANDICCI IS READY TO FIGHT Live su @dazn_it e @skysport la Finale Terzo Posto della @cevolleyball Champions League tra Conegliano e @savinodelbenevolley #FinalFour #vo - facebook.com facebook LIVE Conegliano-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: finale di consolazione - x.com