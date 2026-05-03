LIVE Conegliano-Scandicci 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 13-9 le pantere allungano subito

La partita tra Conegliano e Scandicci nella finale di Champions League di volley femminile si è aperta con un vantaggio di due punti per le pantere, che hanno rapidamente portato il punteggio a 13-9. La sfida si sta svolgendo in diretta e i telespettatori possono aggiornarsi cliccando sul link dedicato. L'incontro è iniziato alle 19 e continua a mantenere un punteggio pari, con entrambe le squadre impegnate a conquistare il titolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 15-10 Ace di Fahr! Ancora una battuta vincente per Conegliano! 14-10 Muro di Zhu! Il primo block del match è di Conegliano. Stavolta non passa l’attacco di Antropova. 13-10 Punto di Antropova con il mani fuori trovato da posto 2. 13-9 Gran botta in diagonale di Zhu! Sugli scudi la cinese in questo avvio di match! 12-9 Pallonetto morbido dietro il muro per Zhu! Scappa adesso Conegliano. 11-9 Haak a tutto braccio sul muro scomposto di Nwakalor. Mani fuori e punto Conegliano. 10-9 Antropova torna a far punto con una schiacciata potente verso zona 6.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Scandicci 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 13-9 le pantere allungano subito Notizie correlate LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere cercano la fuga nel primo set, 15-13CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: continua la rimonta turca, pantere matematicamente in semifinale! 13-16CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Conegliano-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: finale di consolazione; CEV Champions League – Il derby italiano varrà per il bronzo: Conegliano e Scandicci sconfitte al tie-break da VakifBank ed Eczacibasi; Watch Conegliano - Scandicci Live Stream Online | DAZN IT; Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci oggi, finale 3°-4° posto Champions League volley femminile: orario, canale, streaming. Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci oggi, finale 3°-4° posto Champions League volley femminile: orario, canale, streamingConegliano e Scandicci si affronteranno nella finale per il terzo posto della Champions League 2026 di volley femminile, che andrà in scena domenica 3 ... oasport.it LIVE Conegliano-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: finale di consolazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 Buongiorno amici ed amiche di ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Sol. · Fine. WARM-UP CONEGLIANO-SCANDICCI, BRONZE FINAL! Live su @dazn_it e @skysport la Finale per il Bronzo della @cevolleyball Champions League tra @imocovolley e @savinodelbenevolley #FinalF - facebook.com facebook LIVE Conegliano-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: finale di consolazione - x.com