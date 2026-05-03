LIVE Conegliano-Scandicci 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 26-24 Zhu trascina le venete nel secondo parziale!

Nella partita di Champions League femminile di volley, la squadra di casa ha vinto il primo set 26-24, con una prestazione di Zhu nel secondo parziale che ha permesso alle venete di aggiudicarsi il game. La gara si sta disputando in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili a partire dalle 19. La sfida vede le due squadre impegnate per il titolo della competizione europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 26-24 SUPER MURO DI ZHU! Ancora un block sull’attacco di Antropova! Conegliano, dopo essere stata in vantaggio di 8 punti, rivive quasi i fantasmi di ieri, ma si prende lo stesso il set! 25-24 Haak elude il muro a tre con un colpo piazzato perfettamente in diagonale. 24-24 Antropova annulla il set point di Conegliano con una bella diagonale potente. 24-23 Stavolta non sbaglia Haak. Attacco verso zona 6 a tutto braccio della svedese! 23-23 Errore di Gabi! Conegliano sta regalando un sacco di punti alle avversarie! Larga la sua diagonale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Scandicci 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 26-24 Zhu trascina le venete nel secondo parziale! Imoco Volley Conegliano vs Zeren Spor | Champions League Women Quarterfinal | March 18, 2026 #italy Notizie correlate Leggi anche: LIVE Conegliano-Busto Arsizio 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Zhu Ting trascina le campionesse nel primo parziale LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche si avvicinano alle venete nel secondo set, 13-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Conegliano-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: finale di consolazione; Tra la Serie A e il tetto d’Europa c’è ancora la Turchia: Conegliano e Scandicci di scena a Istanbul per la Final Four di CEV Champions League; Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci oggi, finale 3°-4° posto Champions League volley femminile: orario, canale, streaming; Watch Conegliano - Scandicci Live Stream Online | DAZN IT. LIVE Conegliano-Scandicci 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 12-9 le pantere continuano a fare la voce grossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 17-11 Attacco potentissimo in ... oasport.it Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci oggi, finale 3°-4° posto Champions League volley femminile: orario, canale, streamingConegliano e Scandicci si affronteranno nella finale per il terzo posto della Champions League 2026 di volley femminile, che andrà in scena domenica 3 ... oasport.it PICS LIVE CONEGLIANO-SCANDICCI Live @imocovolley @savinodelbenevolley Best pics on @cevolleyball website #FinalFour #volleyball #volley #pallavolo facebook LIVE Conegliano-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: finale di consolazione - x.com