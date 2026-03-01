LIVE Conegliano-Busto Arsizio 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Zhu Ting trascina le campionesse nel primo parziale

Una partita di volley femminile si sta svolgendo in diretta tra Conegliano e Busto Arsizio, con il punteggio di 0-1 a favore delle ospiti. Zhu Ting ha contribuito al vantaggio con una prestazione significativa nel primo set. La partita è visibile in tempo reale e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato. La diretta prosegue dalle 17 con Milano e Vallefoglila.

11-12 Tortolacci spara e colpisce De Gennaro in faccia. Punto per Busto. 11-11 Palla contesa a rete, Haak la mette comodamente a terra su un errore di ricezione di Busto. 10-11 Haak e Fahr questa volta murano Battista che provava l’ennesimo attacco. 7-9 Haak piazza l’ennesimo pallone a terra nella sua splendida partita. 2-4 Ace di Busto! Palla che colpisce la linea di fondo con la difesa ferma. 2-3 Pallonetto di Battista che non trova opposizione dalla difesa di Conegliano. 17.30 Primo parziale che ha visto Conegliano crescere alla distanza. Busto ha tenuto con le unghie e con i denti in difesa, ma la potenza di fuoco delle venete alla lunga ha fatto la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Busto Arsizio-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le meneghine chiudono il primo set con un parziale eccellenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 Ebossa non forza ma è precisa e in diagonale sorprende la difesa 5-6 Egonu a filo di rete e Milano...

LIVE Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Inizia Gara-1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 4-2 Zhu Ting la appoggia beffano il muro ... oasport.it

Domani parte la corsa al tricolore delle Pantere: al Palaverde arriva Busto ArsizioGara-2 si giocherà mercoledì 4 marzo alle 20.30 alla E-Work Arena. Coach Santarelli: «Entrambe le squadre sono cambiate, sarà un quarto di finale difficile: sappiamo che da questo momento in poi è vie ... trevisotoday.it

