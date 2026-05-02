LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le turche si avvicinano alle venete nel secondo set 13-12

Nel secondo set della partita di volley femminile valida per la Champions League 2026, la squadra turca si avvicina alle venete, con il punteggio che segna 13-12. La brasiliana in campo ha iniziato ad aumentare l’intensità, e questa volta ha colpito con una potente diagonale da posto quattro, portando il punteggio a 15-12. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 15-12 Ancora la brasiliana, che inizia ad aumentare i giri del motore! Questa volta Gabi da posto quattro ci va giù pesante con una potente diagonale. 14-12 Gabi questa volta trova le mani alte del muro turco, ottima parallela della brasiliana da posto quattro. Time-out, questa volta è Santarelli a chiamarlo. 13-12 CHE SCAMBIO! Purtroppo a vincerlo è il VakifBank con Ogbogu che mura Haak. 13-11 Markova è stata bravissima a trovare le mani alte del muro da posto quattro. 13-10 In rete il servizio di Lubian. Time-out di Guidetti, Conegliano volta a quattro punti di vantaggio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche si avvicinano alle venete nel secondo set, 13-12 Notizie correlate LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: turche avanti nel terzo set, 8-11CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-24 Diagonale di Lanier da zona 4 21-24 Vincente Cazaute da zona 4 21-23 Vincente Egonu da zona 2 20-23... LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche accorciano le distanze nel terzo set, 22-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Primo tempo Kurtagic 7-10 out Egonu da seconda linea. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Semifinale | Vak?fBank Istanbul - A. Carraro Imoco Conegliano in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario semifinale e streaming; LIVE! VakifBank-Conegliano: in palio la finale di Champions; Conegliano-VakifBank oggi in TV: orario, canali e come seguire la semifinale di Champions. LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: momenti finali di un primo set tesissimo, 23-22CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 13-13 Gunes chiude ancora il primo tempo! 13-12 C'è il tocco ... oasport.it Diretta | Conegliano VakifBank (risultato 1-0) streaming video tv: ottimo inizio! (Champions League 2026)Diretta Conegliano VakifBank streaming video tv: la sfida infinita del volley femminile vale oggi come semifinale di Champions League. ilsussidiario.net GAMEDAY . CONEGLIANO vs Vakifbank ISTANBUL Semifinal TUR 17:00 | ITA 16:00 Ülker Sports and Event Hall - Istanbul Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #pro - facebook.com facebook Pick your two starting middle-blockers TODAY VakifBank ISTANBUL vs A. Carraro Prosecco DOC CONEGLIANO 16:00 CET | 17:00 | 11:00 | 10:00 EST Eczacibasi Dynavit ISTANBUL vs Savino Del Bene SCANDICCI 19:00 CET x.com