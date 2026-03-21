LIVE Novara-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 21-25 le venete si prendono in scioltezza anche il secondo set

Alle 21:25, le squadre di Novara e Conegliano si sono affrontate nella partita di volley femminile valida per la stagione 2026. Conegliano ha vinto il secondo set con il punteggio di 21-25, consolidando il risultato complessivo. Durante il match, la giocatrice brasiliana ha realizzato un attacco decisivo, con la palla che si è insaccata tra muro e rete. La partita è visibile in diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Ancora Gabi! A tutto braccio l’attacco della brasiliana, la palla si insacca fra muro e rete. Punto per Conegliano. 8-9 Non sbaglia un colpo Gabi stasera! La brasiliana stavolta trova alla perfezione il mani fuori del muro avversario. 8-8 Lungo il servizio di Zhu. 7-8 Fast di Chirichella in diagonale strettissima! Sale di livello la centrale di Conegliano. 7-7 Haak colpisce male in battuta e il pallone termina a metà della rete. 6-7 Botta di Chirichella in primo tempo verso zona 1! Punto per Conegliano. 6-6 Bravissima Bonifacio ad aggirare il muro e a trovare il punto in primo tempo. 5-6 Continua a mantenere percentuale in attacco irreali Haak che stavolta va a segno con la parallela verso zona 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25 le venete si prendono in scioltezza anche il secondo set Articoli correlati Leggi anche: LIVE Chieri-Conegliano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete reagiscono e vincono 21-25 il secondo set! LIVE Milano-Cuneo 2-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-17 le lombarde si prendono il secondo set in scioltezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-CONEGLIANO DALLE 20. Contenuti e approfondimenti su LIVE Novara Conegliano 0 2 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete completano la rimonta e vincono Gara-1; Playoff Serie A1 Tigotà – Il futuro passa da Gara 2: Novara cerca la rivincita su Conegliano, Milano vuole il 2-0 contro Scandicci; A NOVARA NEL CUORE DELLE SEMIFINALI, PANTERE A CACCIA DI G2 SUL CAMPO DELL’IGOR DOMANI (h 21.15, diretta RAI SPORT e DAZN); Dove vedere in tv Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streaming. LIVE Novara-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 9-12 pantere in controllo del setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-18 Stavolta è Tolok che decide di giocare un pallonetto. Anche la russa trova il punto con questo colpo ... oasport.it Novara-Conegliano stasera in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-2 semifinale, canale, streamingGara2 tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano si presenta come uno snodo già decisivo nella serie di semifinale playoff, dopo una gara1 ... oasport.it HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @igor_volley e @imocovolley di Gara 2 delle Semifinali Playoff A1 @tigota_official #Volleyball #Pallavolo #Novara #Conegliano #poweredbytigotà facebook LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano l’aggancio in gara-2 - x.com