LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le pantere cercano la fuga nel primo set 15-13

Nella partita di Champions League di volley femminile tra Conegliano e Zeren Spor Ankara, il punteggio al termine del primo set è di 15-13 in favore delle italiane. La gara si svolge in diretta e gli spettatori possono aggiornarsi sulla situazione in tempo reale. Contestualmente, si sta giocando anche il match tra Panathinaikos e Vallefoglia, con la diretta disponibile dalle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 16-16 Uzelac piazza la difesa sulla diagonale di Zhu in campo! 16-15 Ace dello Zeren, è di Erkul. 16-14 Il pallone ha toccato il campo di Conegliano prima dell’intervento di Sillah. Challenge delle turche per il possibile floor touch del pallone. 17-13 Mamma mia che diagonale di Zhu Ting! La cinese ha attaccato da posto quattro e lo ha fatto con una traiettoria strettissima. 16-13 Niente da fare per la squadra turca! Altra diagonale perfetta di Haak, Conegliano sfrutta al meglio la svedese in prima linea. Time-out di Ljubicic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere cercano la fuga nel primo set, 15-13 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 18-25, le pantere dominano il 2° set Leggi anche: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25, le pantere vincono in rimonta il 1° set Highlights | Savino Del Bene SCANDICCI vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CLV 2026 Altri aggiornamenti su LIVE Conegliano Zeren Spor Ankara 0 0... Temi più discussi: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano la gara d’andata; ZEREN AL PALAVERDE PER IL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS, PANTERE IN MISSIONE A CACCIA DELLA SECONDA F4 DI FILA DOPO IL 3-0 DI ANKARA (h 20.30, diretta SKY SPORT e DAZN); Zeren Spor Kulübü - Prosecco Doc Imoco Conegliano CEV Champions League (F); LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere a caccia della Final Four. Conegliano-Zeren Spor Ankara stasera in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingDopo il brillante successo conquistato nella gara di andata in Turchia, l’A. Carraro Prosecco DOC Conegliano si prepara a tornare in campo davanti ai ... oasport.it LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere a caccia della Final FourCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 Buongiorno amici di OA Sport, ... oasport.it GAMEDAY . CONEGLIANO vs ANKARA Zeren Spor Kulübü Quarter Finals - Away Match 20:30 Palaverde - Villorba Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #proseccod facebook #CLVolleyW QF 1st leg Eczacibasi-Rzeszow 3-1 Zeren Spor-Conegliano 0-3 Scandicci-Fenerbahce 3-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com