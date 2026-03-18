LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | continua la rimonta turca pantere matematicamente in semifinale! 13-16

La partita tra Conegliano e Zeren Spor Ankara si sta giocando in diretta, con il risultato attuale di 2-1 a favore delle italiane. La squadra turca sta tentando una rimonta e si trova ora sul 13-16 nel quarto set. La partita fa parte della Champions League femminile 2026, e le pantere sono già qualificate alle semifinali. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 14-18 Colpo di seconda intenzione di Malinov. 14-17 Errore in battuta per Gatina. 13-17 Esce, e non di poco, l’attacco da seconda linea di Adigwe. Time-out per Santarelli. 13-16 Non chiude Conegliano, Lazareva ne approfitta con un’altra diagonale da posto due verso il centro del campo. 13-15 Esce il muro di Zhu, sfortunata qua la cinese sull’attacco di Gatina. Decimo punto per la russa. 13-14 Torna a fare punto Zhu Ting con una pipe verso posto uno. 12-14 Resta in campo la diagonale di Lazareva da posto due. 12-13 Bellissima diagonale di Adigwe da posto due, quinto punto per la diciannovenne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: continua la rimonta turca, pantere matematicamente in semifinale! 13-16 Articoli correlati LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match, le pantere vogliono la semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Leggi anche: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25, le pantere vincono in rimonta il 1° set Highlights | Savino Del Bene SCANDICCI vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CLV 2026 Tutti gli aggiornamenti su LIVE Conegliano Zeren Spor Ankara 2 1... Temi più discussi: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano la gara d’andata; ZEREN AL PALAVERDE PER IL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS, PANTERE IN MISSIONE A CACCIA DELLA SECONDA F4 DI FILA DOPO IL 3-0 DI ANKARA (h 20.30, diretta SKY SPORT e DAZN); Zeren Spor Kulübü - Prosecco Doc Imoco Conegliano CEV Champions League (F); LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere a caccia della Final Four. LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche vincono 19-25 il terzo set ma le pantere sono già in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 1-1 Diagonale di Zhu da posto ... oasport.it Conegliano-Zeren Spor Ankara stasera in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingDopo il brillante successo conquistato nella gara di andata in Turchia, l’A. Carraro Prosecco DOC Conegliano si prepara a tornare in campo davanti ai ... oasport.it GAMEDAY . CONEGLIANO vs ANKARA Zeren Spor Kulübü Quarter Finals - Away Match 20:30 Palaverde - Villorba Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #proseccod - facebook.com facebook #CLVolleyW QF 1st leg Eczacibasi-Rzeszow 3-1 Zeren Spor-Conegliano 0-3 Scandicci-Fenerbahce 3-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com