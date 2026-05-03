Alle 17.40 di questo pomeriggio, la sfida tra le due squadre si appresta a iniziare per la gara-2 della finale scudetto 20252026 di Superlega volley. La partita si svolge a Civitanova, con le formazioni che si preparano a scendere in campo dopo aver disputato la prima gara. Gli appassionati possono seguire la diretta testuale dell'incontro, aggiornando in tempo reale lo svolgimento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia, partita valevole per gara-2 della finale scudetto 20252026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia, partita valevole per gara-2 della finale scudetto 20252026. I marchigiano ospitano i campioni del mondo all’Eurosole forum in un incontro potenzialmente spartiacque di questa serie. Si riparte dal netto successo per 3-o ottenuto da Perugia al PalaBarton.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via di gara-2

Cucine Lube Civitanova vs. Sir Susa Scai Perugia - VBW - SuperLega - Match Highlights

Notizie correlate

LIVE Civitanova-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della finale scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube...

LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia Gara 1 della serie scudetto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-4 Russo è in agguato in rete e mura Gargiulo! 6-4 Semeniuk spinge un pallonetto verso il centro del campo...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Finale, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova SuperLega Credem Banca; LIVE Perugia-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizio perfetto per gli umbri che partono avanti nella serie scudetto!; Civitanova ospita Perugia per Gara 2 delle Finali Scudetto; Finali scudetto: Perugia non lascia scampo a Civitanova, è 3 a 0 nella prima sfida.

LIVE Civitanova-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della finale scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Cucine Lube ... oasport.it

Civitanova-Perugia oggi, Superlega volley 2026: orario, tv, programma, streamingÈ già tempo di risposte nella Finale Scudetto della Superlega 2025/26: oggi, domenica 3 maggio, Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia tornano in ... oasport.it

: Ci siamo. Oggi si torna in campo per Gara 2 delle Finali Scudetto della SuperLega Credem Banca La serie si sposta in casa della Cucine Lube Civitanova, con la Sir Susa Vim Perugia avanti 1-0 dopo il facebook

Giannelli ad una mano Sir Susa Scai Perugia batte 3-0 Cucine Lube Civitanova in Gara 1 delle finale scudetto #DAZN x.com