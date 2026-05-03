LIVE Civitanova-Perugia Superlega volley 2026 in DIRETTA | gara-2 della finale scudetto

Oggi si gioca gara-2 della finale scudetto di volley tra la Cucine Lube Civitanova e la Sir Susa Scai Perugia. La partita è valida per la stagione 20252026 e si svolge a Civitanova. La diretta segue l’andamento del match con aggiornamenti in tempo reale. La sfida si svolge presso il palazzetto locale, con entrambe le formazioni pronte a contendersi il titolo di campione d’Italia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia, partita valevole per gara-2 della finale scudetto 20252026. I marchigiano ospitano i campioni del mondo all’Eurosole forum in un incontro potenzialmente spartiacque di questa serie. Si riparte dal netto successo per 3-o ottenuto da Perugia al PalaBarton. Giovedì scorso gli umbri hanno dominato la gara d’apertura esprimendo una buona pallavolo, sempre su ritmi altissimi e approfittando di qualche errore di troppo di Civitanova, specialmente dai 9 metri. La squadra di Medei proverà ad approfittare del sostengo del proprio pubblico per riportare la serie in parità e continuare a sognare un’altra impresa, così come fatto con Trento e Verona.🔗 Leggi su Oasport.it

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