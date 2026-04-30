LIVE Perugia-Civitanova Superlega volley 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio della serie scudetto!

Tra pochi minuti prende il via la partita di serie scudetto di volley tra Perugia e Civitanova, valida per la Superlega 2026. Le squadre stanno completando le fasi di riscaldamento prima dell’inizio ufficiale dell’incontro. I tifosi sono in attesa che si dia il via alla sfida, mentre le formazioni si preparano sul campo per l’inizio della partita. La palla sta per essere alzata per il primo punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18 Mancano poco più di dieci minuti all’inizio del match, le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. 20.17 Oltre i due successi di Perugia prima citati, la squadra di Lorenzetti sarà protagonista anche delle Final Four della Champions League all’Inalpi Arena di Torino, il 16 e il 17 maggio. 20.15 Per quanto riguarda Civitanova, nel corso della stagione sono state tante le difficoltà affrontate dalla squadra di Medei che, nonostante tutto, da sesta testa di serie ha superato Trentino e Verona per giocarsi la finale scudetto. 20.12 La serie inizia in terra umbra, con la squadra campionessa del Mondo e vincitrice della Supercoppa Italiana che ha affrontato i play off di Superlega da prima teste di serie, chiudendo al primo posto la regular season.🔗 Leggi su Oasport.it

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Quarter Finals: Perugia vs Civitanova | Volleyball SuperLega Coppa Italia 2026

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