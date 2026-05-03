LIVE Civitanova-Perugia 1-3 Superlega volley 2026 in DIRETTA | la Sir vince gara-2 in rimonta e sale 2-0

Nella partita di ieri sera, la squadra ospite ha conquistato la vittoria in tre set contro la squadra di casa, che aveva vinto il primo. La sfida si è conclusa con un punteggio di 1-3, portando la serie a due vittorie per l’ospite. La prossima gara si giocherà mercoledì 6 maggio alle 20.30 presso il PalaBarton. La partita è stata trasmessa in diretta e aggiornata online in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.32 L’appuntamento è per mercoledì 6 maggio alle 20.30 al PalaBarton. Perugia avrà il primo match point per vincere il terzo scudetto della propria storia, Civitanova tenterà l’impresa in trasferta per riportare la serie all’Eurosole Forum. 20.30 Tra le fila di Civitanova sono mancati leggermente Loeppky e Nikolov, molto incostanti nelle fasi calde dei parziali. Serata da trascinatore per Bottolo, molto continuo in attacco 20.28 Perugia è cresciuta nel corso della partita, specialmente in difesa. Gli umbri sono stati trascinati nel momento più difficile da Ben Tara e Giannelli, che nella seconda metà del secondo set sono riusciti a ricucire 5 punti di svantaggio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 1-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la Sir vince gara-2 in rimonta e sale 2-0 Civitanova - Perugia: 1-3: gli Highlights | Serie A1 di Pallavolo maschile 2025/26 Notizie correlate LIVE Civitanova-Perugia 1-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 22-25, la Sir vince in rimonta il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Primo tempo di Gargiulo che trova il mani out su Russo, leggermente in ritardo 6-6 Di poco largo il... LIVE Civitanova-Perugia 1-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 22-25, la Sir passa avanti in gara-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Attacco vincente di Nikolov 4-4 Muro di Semeniuk sul pallonetto di Nikolov da posto 2. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Finale, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova SuperLega Credem Banca; Finali Scudetto al via! Alle 20.30 Gara 1 tra Perugia e Civitanova; Perugia-Civitanova oggi, Superlega volley 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming; Finali scudetto: Perugia non lascia scampo a Civitanova, è 3 a 0 nella prima sfida. LIVE Civitanova-Perugia 1-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la Sir vince gara-2 in rimonta e sale 2-0CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-10 In rete la battuta corta di Loeppky 9-9 In campo la diagonale stretta di Loeppky. Da sottolineare una ... oasport.it Diretta | Civitanova Perugia (risultato 1-0) video streaming Rai: 2^ set! (oggi 3 maggio 2026)Diretta Civitanova Perugia streaming video Rai oggi 3 maggio 2026: orario e risultato live della partita di volley, gara-2 della finale scudetto. ilsussidiario.net : Ci siamo. Oggi si torna in campo per Gara 2 delle Finali Scudetto della SuperLega Credem Banca La serie si sposta in casa della Cucine Lube Civitanova, con la Sir Susa Vim Perugia avanti 1-0 dopo il - facebook.com facebook Giannelli ad una mano Sir Susa Scai Perugia batte 3-0 Cucine Lube Civitanova in Gara 1 delle finale scudetto #DAZN x.com