LIVE Civitanova-Perugia 1-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | 22-25 la Sir passa avanti in gara-2

Nella partita di volley tra Civitanova e Perugia, il secondo set si conclude con un punteggio di 22-25 a favore degli ospiti, che si portano in vantaggio nella serie. Durante la fase, si sono registrati un attacco vincente di Nikolov e un muro di Semeniuk su un pallonetto di Nikolov da posto 2. La diretta è aggiornata in tempo reale con il punteggio attuale di 5-4.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Attacco vincente di Nikolov 4-4 Muro di Semeniuk sul pallonetto di Nikolov da posto 2. 4-3 Pipe di Plotnytskyi lasciato senza muro da Giannelli con un’alzata sensazionale. 4-2 Parallela no look di Loeppky da posto 4. 3-2 Attacco vincente di Semeniuk 3-1 Mani fuori di Nikolov da posto 4. Il bulgaro è calato da metà secondo set in poi, insieme a Loeppky 2-1 In rete la battuta di Plotnytskyi 1-1 Errore al servizio Boninfante. 1-0 Primo tempo di Gargiulo QUARTO SET 22-25 Parallela di Semeniuk da posto 4 al termine di uno scambio lungo. 22-24 In rete il servizio di Ben Tara 21-24 Atterra sulla riga la parallela di Ben Tara da posto 2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 1-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 22-25, la Sir passa avanti in gara-2 Civitanova - Perugia: 1-3: gli Highlights | Serie A1 di Pallavolo maschile 2025/26 Notizie correlate LIVE Civitanova-Perugia 1-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 22-25, la Sir vince in rimonta il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Primo tempo di Gargiulo che trova il mani out su Russo, leggermente in ritardo 6-6 Di poco largo il... LIVE Civitanova-Perugia 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia gara-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-10 In rete la battuta corta di Loeppky 9-9 In campo la diagonale stretta di Loeppky. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Finale, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova SuperLega Credem Banca; Finali Scudetto al via! Alle 20.30 Gara 1 tra Perugia e Civitanova; Perugia-Civitanova oggi, Superlega volley 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming; Finali scudetto: Perugia non lascia scampo a Civitanova, è 3 a 0 nella prima sfida. LIVE Civitanova-Perugia 1-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 22-25, la Sir vince in rimonta il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-10 In rete la battuta corta di Loeppky 9-9 In campo la diagonale stretta di Loeppky. Da sottolineare una ... oasport.it Diretta | Civitanova Perugia (risultato 1-0) video streaming Rai: 2^ set! (oggi 3 maggio 2026)Diretta Civitanova Perugia streaming video Rai oggi 3 maggio 2026: orario e risultato live della partita di volley, gara-2 della finale scudetto. ilsussidiario.net | - - / Cucine Lube Civitanova-Sir Susa Scai Perugia 22-25 (1-1) #BlockDevils #superlega x.com : Ci siamo. Oggi si torna in campo per Gara 2 delle Finali Scudetto della SuperLega Credem Banca La serie si sposta in casa della Cucine Lube Civitanova, con la Sir Susa Vim Perugia avanti 1-0 dopo il - facebook.com facebook