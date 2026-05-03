LIVE Civitanova-Perugia 1-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | 22-25 la Sir vince in rimonta il secondo set

Nel match di Superlega volley tra Civitanova e Perugia, il punteggio è di 1-1 dopo due set, con il secondo vinto dalla Sir in rimonta con un punteggio di 22-25. Nel primo set, Gargiulo ha segnato il primo punto con un mani out su Russo, mentre Boninfante ha sfiorato il punto con un servizio sul grande angolo verso il posto 1. La partita è aggiornata in tempo reale con continui cambi di fronte e azioni rapide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Primo tempo di Gargiulo che trova il mani out su Russo, leggermente in ritardo 6-6 Di poco largo il servizio di Boninfante che aveva trovato un grande angolo verso posto 1. 6-5 In rete la battuta di Ben Tara. 5-5 Parallela vincente di Ben Tara 5-4 Errore al servizio per Solé 4-4 In rete il servizio di Nikolov. 4-3 Ben Tara appoggia sul muro di Podrascanin. Incomprensione nella metà campo di Perugia con il pallone che cade 3-3 Errore al servizio di Plotnytskyi 2-3 Attacco vincente di Ben Tara 2-2 Mani out di Loeppky da posto 2. 1-2 Muro vincente di Ben Tara su Nikolov. È stato questa sfida a cambiare l’inerzia del secondo set.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 1-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 22-25, la Sir vince in rimonta il secondo set Civitanova - Perugia: 1-3: gli Highlights | Serie A1 di Pallavolo maschile 2025/26 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Perugia-Civitanova 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri dominano ancora e conquistano 25-17 il secondo set LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 2-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 25-21, la Sir vince anche il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Parallela di Juantorena da posto 4. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Finale, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova SuperLega Credem Banca; Finali Scudetto al via! Alle 20.30 Gara 1 tra Perugia e Civitanova; Perugia-Civitanova oggi, Superlega volley 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming; Finali scudetto: Perugia non lascia scampo a Civitanova, è 3 a 0 nella prima sfida. LIVE Civitanova-Perugia 1-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 22-25, la Sir vince in rimonta il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-10 In rete la battuta corta di Loeppky 9-9 In campo la diagonale stretta di Loeppky. Da sottolineare una ... oasport.it Diretta | Civitanova Perugia (risultato 1-0) video streaming Rai: 2^ set! (oggi 3 maggio 2026)Diretta Civitanova Perugia streaming video Rai oggi 3 maggio 2026: orario e risultato live della partita di volley, gara-2 della finale scudetto. ilsussidiario.net : Ci siamo. Oggi si torna in campo per Gara 2 delle Finali Scudetto della SuperLega Credem Banca La serie si sposta in casa della Cucine Lube Civitanova, con la Sir Susa Vim Perugia avanti 1-0 dopo il facebook Giannelli ad una mano Sir Susa Scai Perugia batte 3-0 Cucine Lube Civitanova in Gara 1 delle finale scudetto #DAZN x.com