LIVE Civitanova-Perugia 1-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel quarto set

Nel quarto set della partita tra Civitanova e Perugia, il punteggio è 12-13. Il video check ha confermato che la palla tocca la riga, e successivamente, il pallonetto di Loeppky tocca la rete. La partita prosegue con grande equilibrio tra le due squadre, in attesa di ulteriori sviluppi. La diretta aggiorna costantemente il punteggio e le fasi salienti del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-13 Il video check conferma che la palla pizzica la riga 12-13 Pizzica la riga il pallonetto di Loeppky. Challenge chiamato da Lorenzetti su indicazione di Giannelli 11-13 Ben Tara passa in parallela da posto 2. 11-12 Primo tempo di Russo. 11-11 Diagonale di Nikolov da posto 2. 10-11 Errore al servizio di Bottolo che colpisce malissimo il pallone. 10-10 Mani out di Nikolov Time out Civitanova 9-10 Invasione a rete di Bottolo che tocca il nastro con il braccio destro a muro. 9-9 Errore in battuta di Boninfante. 9-8 Errore di Solé che colpisce male il pallone sul primo tempo, che termina lunghissimo 8-8 Primo tempo di Gargiulo 7-8 Ben Tara passa in parallela sul muro a 3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 1-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel quarto set Cucine Lube Civitanova vs. Sir Susa Scai Perugia - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights Notizie correlate LIVE Civitanova-Perugia 1-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 3° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Civitanova 20-22 Ace di Loser! L’argentino va a segno nella zona di conflitto tra Balaso e Bottolo... Leggi anche: LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA:14-13, equilibrio nel primo set Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Finale, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova SuperLega Credem Banca; Come seguire Gara 1 della Finale Scudetto tra Perugia e Civitanova; Perugia-Civitanova oggi, Superlega volley 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming; Finali scudetto: Perugia non lascia scampo a Civitanova, è 3 a 0 nella prima sfida. LIVE Civitanova-Perugia 1-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 22-25, la Sir passa avanti in gara-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-10 In rete la battuta corta di Loeppky 9-9 In campo la diagonale stretta di Loeppky. Da sottolineare una ... oasport.it Diretta | Civitanova Perugia (risultato 1-0) video streaming Rai: 2^ set! (oggi 3 maggio 2026)Diretta Civitanova Perugia streaming video Rai oggi 3 maggio 2026: orario e risultato live della partita di volley, gara-2 della finale scudetto. ilsussidiario.net : Ci siamo. Oggi si torna in campo per Gara 2 delle Finali Scudetto della SuperLega Credem Banca La serie si sposta in casa della Cucine Lube Civitanova, con la Sir Susa Vim Perugia avanti 1-0 dopo il - facebook.com facebook Giannelli ad una mano Sir Susa Scai Perugia batte 3-0 Cucine Lube Civitanova in Gara 1 delle finale scudetto #DAZN x.com