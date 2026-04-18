LIVE Civitanova-Verona Superlega volley 2026 in DIRETTA | 14-13 equilibrio nel primo set

Da oasport.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo set di Civitanova-Verona, il punteggio segna 14-13, con un equilibrio tra le due squadre. Poco dopo, il punteggio si sposta a 15-17, con Verona che conquista il punto grazie a un attacco di Nikolov che esce fuori, e successivamente, Keita riesce a sfruttare ancora le mani del muro per mettere a segno un altro punto. La partita prosegue con tanta tensione in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-17 Fuori l’attacco di Nikolov. 15-16 Keita sfrutta ancora le mani del muro. 15-15 In rete la battuta di Darlan. 14-15 Keita sfrutta le mani del muro per il suo colpo. 14-14 Keita attacca vincente. 14-13 Podrascanin mette a terra sulla respinta dei rivali 13-13 Nikolov, quasi da fermo, chiude il diagonale. 12-13 Attacco vincente di Nikolov da posto quattro. 11-13 Primo tempo di Zingel. 11-12 Loeppcky entra in diagonale. 10-12 Palla piazzata per Darlan in parallela. 10-11 Diagonale dirompente di Darlan. 10-10 Attacco in diagonale del canadese di Civitanova. 9-10 Errore al servizio per Bottolo. 9-9 Fuori la parallela di Darlan.🔗 Leggi su Oasport.it

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