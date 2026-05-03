LIVE Civitanova-Perugia 1-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 3° set

Nella partita di volley tra Civitanova e Perugia, il punteggio è attualmente pari a 1-1. Nel terzo set, il punteggio si mantiene stretto, con un time out richiesto da Civitanova sul punteggio di 20-22. Un ace di Loser ha portato avanti Perugia, mentre Semeniuk ha segnato un punto con un attacco senza rincorsa. La partita è aggiornata in tempo reale con i principali eventi del set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Civitanova 20-22 Ace di Loser! L’argentino va a segno nella zona di conflitto tra Balaso e Bottolo 20-21 Semeniuk piega le mani del muro su un pallone attaccato senza rincorsa. Errore in difesa per Loeppky che non riesce a tenere un pallone non impossibile. 20-20 MONSTER BLOOOCK D’HEER!!! Muro sontuoso dell’olandese su Semeniuk. Da sottolineare la difesa ad una mano di Bottolo 19-20 Mani out di Nikolov, che per poco non viene colpito dal pallone. 18-20 ACE!! Servizio fulmineo di Plotnytskyi che trova il punto su Bottolo Time out Civitanova. 18-19 Primo tempo di Loser 18-18 Monster block di D’Heer sulla diagonale di Plotnytskyi da posto 4 17-18 Mani out di Plotnytskyi 17-17 Pipe vincente di Bottolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 1-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 3° set Cucine Lube Civitanova vs. Sir Susa Scai Perugia - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights Notizie correlate Leggi anche: LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA:14-13, equilibrio nel primo set LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani restano a contatto nel primo set, 20-19CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-21 Altro errore al servizio per Civitanova, questa volta è D’Heer. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Finale, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova SuperLega Credem Banca; Finali Scudetto al via! Alle 20.30 Gara 1 tra Perugia e Civitanova; Perugia-Civitanova oggi, Superlega volley 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming; Finali scudetto: Perugia non lascia scampo a Civitanova, è 3 a 0 nella prima sfida. LIVE Civitanova-Perugia 1-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 22-25, la Sir vince in rimonta il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-10 In rete la battuta corta di Loeppky 9-9 In campo la diagonale stretta di Loeppky. Da sottolineare una ... oasport.it Diretta | Civitanova Perugia (risultato 1-0) video streaming Rai: 2^ set! (oggi 3 maggio 2026)Diretta Civitanova Perugia streaming video Rai oggi 3 maggio 2026: orario e risultato live della partita di volley, gara-2 della finale scudetto. ilsussidiario.net : Ci siamo. Oggi si torna in campo per Gara 2 delle Finali Scudetto della SuperLega Credem Banca La serie si sposta in casa della Cucine Lube Civitanova, con la Sir Susa Vim Perugia avanti 1-0 dopo il facebook Giannelli ad una mano Sir Susa Scai Perugia batte 3-0 Cucine Lube Civitanova in Gara 1 delle finale scudetto #DAZN x.com