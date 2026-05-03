LIVE Civitanova-Perugia 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | inizia gara-2

Alle prime battute della partita tra Civitanova e Perugia, il punteggio è fermo sullo 0-0. La gara è la seconda del turno di Superlega volley 2026 e si sta svolgendo in diretta. In questa fase, Loeppky ha segnato con una battuta corta e successivamente ha messo a segno una diagonale stretta, portando il punteggio sull’9-9. La partita prosegue nel suo svolgimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-10 In rete la battuta corta di Loeppky 9-9 In campo la diagonale stretta di Loeppky. Da sottolineare una grande difesa perugina, che era riuscita ad attaccare con Plotnytskyi. 8-9 DIagonale strettissima di Plotnytskyi da posto 4. 8-8 Muro di Podrascanin!! Terzo muro punto dell’ex dell’incontro, che chiude il primo tempo di Russo. 7-8 Pipe vincente di Bottolo, che ha iniziato benissimo quest’incontro 6-8 Muro vincente di Giannelli sull’attacco di Nikolov. Vanificati due miracoli difensivi di Balaso. 6-7 Bottolo gioca sulle mani alte a muro di Plotnytskyi ed ottiene il punto da posto 2. 5-7 Primo scambio lungo della partita con ottime difese da entrambe le parti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia gara-2 Cucine Lube Civitanova vs. Sir Susa Scai Perugia - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights Notizie correlate LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia Gara 1 della serie scudetto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-4 Russo è in agguato in rete e mura Gargiulo! 6-4 Semeniuk spinge un pallonetto verso il centro del campo... LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudetto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Sir... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Perugia-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizio perfetto per gli umbri che partono avanti nella serie scudetto!; Finale, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova SuperLega Credem Banca; Civitanova ospita Perugia per Gara 2 delle Finali Scudetto; Finali scudetto: Perugia non lascia scampo a Civitanova, è 3 a 0 nella prima sfida. LIVE Civitanova-Perugia 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia gara-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-10 In rete la battuta corta di Loeppky 9-9 In campo la diagonale stretta di Loeppky. Da sottolineare una ... oasport.it DIRETTA | Civitanova Perugia (risultato 0-0) video streaming Rai: in campo per gara-2! (oggi 3 maggio 2026)Diretta Civitanova Perugia streaming video Rai oggi 3 maggio 2026: orario e risultato live della partita di volley, gara-2 della finale scudetto. ilsussidiario.net : Ci siamo. Oggi si torna in campo per Gara 2 delle Finali Scudetto della SuperLega Credem Banca La serie si sposta in casa della Cucine Lube Civitanova, con la Sir Susa Vim Perugia avanti 1-0 dopo il facebook Giannelli ad una mano Sir Susa Scai Perugia batte 3-0 Cucine Lube Civitanova in Gara 1 delle finale scudetto #DAZN x.com