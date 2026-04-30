LIVE Perugia-Civitanova 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i marchigiani restano a contatto nel primo set 20-19

La partita tra Perugia e Civitanova nella Superlega di volley si è conclusa con un punteggio di 0-0. Nel primo set, i marchigiani sono rimasti vicini ai rivali, con il punteggio che segnava 20-19. Durante la fase, Civitanova ha commesso un errore al servizio, questa volta da parte di D’Heer, portando il punteggio a 24-21. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-21 Altro errore al servizio per Civitanova, questa volta è D’Heer. 23-21 Ben Tara cerca l’attacco vincente ma il colpo da posto due non passa nemmeno la rete. 23-20 Nikolov tira il servizio ma non passa. 22-20 Semeniuk ci prova con il piede, ma il recupero sulla pipe di Bottolo è impossibile. 22-19 Esce l’attacco di Loeppky da posto due. 21-19 Mani fuori di Solé. Time-out quasi obbligato di Lorenzetti. 20-19 Ace di Loeppky! 20-18 Plotnytsky attacca da posto quattro ma la palla è troppo attaccata a rete. Muro di Podrascanin. 20-17 Civitanova resta lì con l’attacco in diagonale vincente da posto quattro di Nikolov.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani restano a contatto nel primo set, 20-19 Quarter Finals: Perugia vs Civitanova | Volleyball SuperLega Coppa Italia 2026 Notizie correlate LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti nel primo set, 10-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Murooooooooooooo Darlaaaaaaaaaaaaan 15-19 Errore al servizio Civitanova 14-19 La pipe di Loppky 14-18... LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa partono bene nel primo set, 10-6CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-14 Bottolo prova ad allungare l’attacco, c’è Ben Tara in agguato pronto a chiudere con il muro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pallavolo maschile, Perugia e Civitanova per la finale di Superlega 2026: il programma e dove vedere in diretta le partite per lo scudetto · Volley; Dove vedere in tv Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026: orario gara-1, programma, streaming; Perugia-Civitanova: le voci dei protagonisti della finale Scudetto SuperLega Credem Banca; Finale Scudetto, Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta. LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia Gara 1 della serie scudetto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Il muro di Plotnytsky su Bottolo resta in campo! 3-3 Primo tempo di Podrascanin, l'ex più importante della ... oasport.it Diretta Perugia Civitanova | Streaming video Rai: gara-1 della finale scudetto (oggi giovedì 30 aprile 2026)Due belle soddisfazioni, ma ora in meno di tre settimane Perugia si giocherà scudetto e Champions League, che potrebbero rendere leggendaria la stagione. Per il momento si pensa alla Superlega, dove l ... ilsussidiario.net Oggi in DIRETTA la FINALE SCUDETTO Perugia - Civitanova: FINALE IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE LA FINALE IN DIRETTA - facebook.com facebook Quelle di quest’anno saranno le seste finali tra Perugia e Civitanova, e diventerà così la rivalità in finale più frequente di sempre nel campionato italiano. Perugia parte favorita, ma Civitanova ha già dimostrato di poter ribaltare i pronostici x.com