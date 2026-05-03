LIVE Civitanova-Perugia 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | la Lube tenta la fuga nel 2° set

Nella partita di Superlega volley tra Civitanova e Perugia, la squadra di casa si trova in vantaggio di un punto nel secondo set, con il punteggio momentaneo di 17-14. Durante il match, si è verificato un time out chiamato dalla formazione di Civitanova. In questo momento, l'attenzione è rivolta alla diagonale di Ben Tara dalla seconda linea, che ha contribuito a mantenere il punteggio in equilibrio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Civitanova. 17-14 Diagonale di Ben Tara dalla seconda linea. Entra Dzavoronok per il servizio 17-13 Diagonale stretta di Plotnytskyi da posto 4. Civitanova non è riuscita a sfruttare una free ball per salire sul +6. 17-12 Primo tempo di Gargiulo 16-12 Semeniuk va altissimo e passa sopra il muro di Civitanova. 16-11 Attacco vincente di Nikolov dalla seconda linea. Il bulgaro ha vita facile contro il muro ad uno 15-11 Diagonale di Semeniuk da posto 4. 15-10 Diagonale di Bottolo da posto 4. 14-10 Mani fuori di Semeniuk Entra Loser per Solé 14-9 Muro vincente di Podrascanin su Solé! 13-9 Lunghissimo il servizio di Plotnytskyi 12-9 In campo il muro di Solé sulla diagonale di Loeppky 12-8 In rete il servizio di Loeppky 12-7 Acee di Loeppky!! 11-7 Diagonale stretta di Loeppky.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la Lube tenta la fuga nel 2° set Cucine Lube Civitanova vs. Sir Susa Scai Perugia - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights Notizie correlate Leggi anche: LIVE Civitanova-Trento 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli ospiti travolti nel 2° set. La Lube ad un set dal match! LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani restano a contatto nel primo set, 20-19CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-21 Altro errore al servizio per Civitanova, questa volta è D’Heer. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Finale, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova SuperLega Credem Banca; Finali Scudetto al via! Alle 20.30 Gara 1 tra Perugia e Civitanova; Perugia-Civitanova oggi, Superlega volley 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming; Finali scudetto: Perugia non lascia scampo a Civitanova, è 3 a 0 nella prima sfida. LIVE Civitanova-Perugia 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 25-21, la Lube vince il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-10 In rete la battuta corta di Loeppky 9-9 In campo la diagonale stretta di Loeppky. Da sottolineare una ... oasport.it Civitanova-Perugia oggi, Superlega volley 2026: orario, tv, programma, streamingÈ già tempo di risposte nella Finale Scudetto della Superlega 2025/26: oggi, domenica 3 maggio, Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia tornano in ... oasport.it : Ci siamo. Oggi si torna in campo per Gara 2 delle Finali Scudetto della SuperLega Credem Banca La serie si sposta in casa della Cucine Lube Civitanova, con la Sir Susa Vim Perugia avanti 1-0 dopo il facebook Giannelli ad una mano Sir Susa Scai Perugia batte 3-0 Cucine Lube Civitanova in Gara 1 delle finale scudetto #DAZN x.com