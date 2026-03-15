LIVE Civitanova-Trento 2-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli ospiti travolti nel 2° set La Lube ad un set dal match!

La partita tra Civitanova e Trento si sta svolgendo in diretta, con i padroni di casa in vantaggio per 2-0 nei set. Nel secondo set, la squadra ospite è stata superata nettamente, chiudendo con un punteggio di 25-14 grazie a un ace di D’Heer. La Lube si trova a un solo set dalla conclusione della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Civitanova – Trento 2-0. 25-14 Ace di D’Heer!! Lube avanti di due set a zero. 24-14 Set ball per la Lube. Ancora una volta Bottolo a segno. 23-14 Errore in battuta di Civitanova. 23-13 Murato Jordi Ramon. Sparita dal campo l’Itas Trento in questa seconda fase del 2° set. 22-13 Che gioco che sta esprimendo la Lube! Bellissima pipe di Bottolo che non si aspettava la palla in quel punto ma arriva comunque. 21-13 Muro Boninfante ferma l’attacco di Trento! 20-13 Mani out di Mattia Bottolo! Che bella la diagonale che trova il muro! 19-13 Ace di Nikolov su Theo Faure! 18-13 Fuori l’attacco di Thorwie. Ha provato al parallela il tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Trento 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli ospiti travolti nel 2° set. La Lube ad un set dal match! Articoli correlati LIVE Civitanova-Trento 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 2° set al via!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Videocheck richiesta dalla Lube per palla a terra. Leggi anche: LIVE Monza-Trento 0-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: dominio degli ospiti che vincono 15-25 il secondo set grazie ad un grande Bartha! Aggiornamenti e notizie su LIVE Civitanova Trento 2 0 Superlega... Temi più discussi: LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale; Play Off, domenica in campo a Civitanova Marche per gara 2 dei quarti; Play Off, domenica (ore 18) all’Eurosuole Forum il secondo atto dei Quarti tra Lube e Trento; Playoff, Trento cerca il riscatto a Civitanova: domenica gara 2 con la Lube. LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Civitanova-Trento, gara 2 dei quarti di ... oasport.it Gara 2 dei quarti a Civitanova. La Lube prova ad allungare il passo. Trento senza Michieletto e LaviaLa domenica del bis. Ore 18 nel suo Eurosuole Forum, la Lube sogna di ri-battere l’ Itas e mettere le mani sul passaggio in semifinale. È il giorno di gara2 dei quarti playoff, nel remake della finale ... sport.quotidiano.net Trento: Senza Lavia a Civitanova. Il posto 4 salterà anche gara3... Annata maledetta per i campioni d'Italia Leggi le news sull'APP Volleyball.it+ (Apple Store o Play Store) o al link volleyball.it/2026/03/14/not… x.com #Superlega #Gara2 #Quartidifinale #PlayOff SUPERLEGA. Gara 2 Quarti di Finale: sabato Piacenza – Modena con diretta Rai Sport Domenica su DAZN Monza – Perugia e Milano – Verona, su VBTV Civitanova – Trento Link in bio facebook