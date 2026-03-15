LIVE Civitanova-Trento 2-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli ospiti travolti nel 2° set La Lube ad un set dal match!

Da oasport.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Civitanova e Trento si sta svolgendo in diretta, con i padroni di casa in vantaggio per 2-0 nei set. Nel secondo set, la squadra ospite è stata superata nettamente, chiudendo con un punteggio di 25-14 grazie a un ace di D’Heer. La Lube si trova a un solo set dalla conclusione della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Civitanova – Trento 2-0.  25-14 Ace di D’Heer!! Lube avanti di due set a zero.  24-14 Set ball per la Lube. Ancora una volta Bottolo a segno. 23-14 Errore in battuta di Civitanova. 23-13 Murato Jordi Ramon. Sparita dal campo l’Itas Trento in questa seconda fase del 2° set. 22-13 Che gioco che sta esprimendo la Lube! Bellissima pipe di Bottolo che non si aspettava la palla in quel punto ma arriva comunque. 21-13 Muro Boninfante ferma l’attacco di Trento! 20-13 Mani out di Mattia Bottolo! Che bella la diagonale che trova il muro! 19-13 Ace di Nikolov su Theo Faure! 18-13 Fuori l’attacco di Thorwie. Ha provato al parallela il tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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