Alle ore 20:45 si svolge la partita tra Bologna e Cagliari allo stadio Dall'Ara. Sono state rese note le formazioni ufficiali, con alcune sorprese: l'allenatore italiano ha deciso di schierare Dominguez come centravanti, mentre Castro non figura tra i titolari. I sardi cercano punti per migliorare la posizione in classifica, mentre il Bologna punta a consolidare il risultato in casa.

(4-3-3) Pessina; De Silvestri, Helland, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro, Sohm; Bernardeschi, Dominguez, Odgaard. All. Italiano. (4-3-2-1) Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Esposito; Folorunsho. All. Pisacane. (4-3-3) Pessina; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Dominguez. All. Italiano. (4-4-2) Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Folorunsho. All. Pisacane. Bologna-Cagliari sarà affidata alla direzione di Crezzini di Siena assistito da Fontemurato e Biffi, con quarto uomo Galipò e addetti VAR Gariglio e Ghersini. Bologna-Cagliari, in programma alle 12.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Bologna-Cagliari, le ufficiali: sorpresa Italiano, Dominguez centravanti e Castro fuori

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