LIVE Alle 20.45 Bologna-Udinese le ufficiali | Italiano punta su Castro Runjaic con Solet e Zaniolo
Alle 20.45, Bologna e Udinese scendono in campo dopo le recenti sconfitte: l’allenatore italiano schiera Castro in attacco, mentre Runjaic punta su Solet e Zaniolo per rinforzare la difesa. I felsinei hanno ritrovato compattezza e fiducia, mentre gli ospiti cercano di risollevarsi dalla sconfitta contro il Sassuolo. La partita si gioca in un momento di grande tensione tra le due squadre. I tifosi attendono una sfida intensa e combattuta.
(4-3-3) Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano (3-5-2) Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Kabasele; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo; Buksa All.Runjaic (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Heggem, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Dallinga, Rowe. All.Italiano A dirigere la gara sarà l'arbitro Matteo Marcenaro, assistito da Rossi e Laghezza. Massimi agirà da quarto uomo, con Marini e Sozza come Var e AVar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Alle 20.45 Verona-Udinese, le ultime: Zanetti si affida a Orban e Sarr. Runjaic con DavisAlle 20:45 si disputa Verona-Udinese, l’ultima sfida della 22ª giornata di Serie A al Bentegodi.
LIVE Alle 20.45 Cagliari-Lazio, le ufficiali: Pisacane con Kilicsoy. Sarri punta su Maldini-ZaccagniPisacane e Kilicsoy sono confermati nella formazione del Cagliari contro la Lazio, che punta su Maldini e Zaccagni.
CAGLIARI vs GENOA - UDINESE vs BOLOGNA - Serie A - Giornata 12 - DIRETTA LIVE - Inizio ore 15
