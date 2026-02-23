LIVE Alle 20.45 Bologna-Udinese le ufficiali | Italiano punta su Castro Runjaic con Solet e Zaniolo

Alle 20.45, Bologna e Udinese scendono in campo dopo le recenti sconfitte: l’allenatore italiano schiera Castro in attacco, mentre Runjaic punta su Solet e Zaniolo per rinforzare la difesa. I felsinei hanno ritrovato compattezza e fiducia, mentre gli ospiti cercano di risollevarsi dalla sconfitta contro il Sassuolo. La partita si gioca in un momento di grande tensione tra le due squadre. I tifosi attendono una sfida intensa e combattuta.

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Bologna-Udinese, le ufficiali: Italiano punta su Castro, Runjaic con Solet e Zaniolo