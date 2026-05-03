LIVE Atletica World Relays 2026 in DIRETTA | Italia a caccia di altri due pass per i Mondiali Dosso nella mista!

Oggi si svolgono le gare di atletica ai World Relays 2026, con l’Italia impegnata nella ricerca di ulteriori pass per i prossimi Mondiali. Durante l’evento, sono state rese note le formazioni ufficiali della squadra azzurra, tra cui anche la partecipazione di Dosso nella staffetta mista. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato, con le prove in corso e le formazioni ufficiali già pubblicate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 11.05. Comunicate le formazioni dell’Italia: c licca qui per conoscere i quartetti. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata dei World Relays 2026, il Mondiale per le gare di staffetta in programma a Gaborone in Botswana. Giornata decisiva a Gaborone, in Botswana, per le World Relays 2026, il Mondiale delle staffette che non assegna soltanto i titoli iridati di specialità, ma soprattutto i pass per i Mondiali di Pechino 2027. Dopo una prima giornata intensa, l’Italia si presenta all’appuntamento conclusivo con un bilancio già importante: tre staffette azzurre sono in finale e dunque hanno già conquistato la qualificazione mondiale, mentre altre due proveranno oggi a strappare il pass attraverso il turno di ripescaggio.🔗 Leggi su Oasport.it

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