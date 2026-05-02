Benvenuti alla diretta delle gare di atletica dei World Relays 2026, in svolgimento a Gaborone, in Botswana. La prima giornata vede l’Italia presente con alcune assenze, ma anche con la partecipazione di Zaynab Dosso. Seguiremo gli eventi in tempo reale, aggiornandovi sui risultati e sugli sviluppi delle competizioni di staffetta che coinvolgono diverse nazioni.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le gare di staffetta in programma a Gaborone in Botswana. L’ appuntamento del week end in Africa mette in palio sei titoli ma soprattutto i pass per i Mondiali di Pechino 2027. Nella prima giornata l’obiettivo principale sarà centrare subito la qualificazione: in ogni gara passeranno le prime due di ciascuna batteria più i due migliori tempi. Chi non dovesse riuscirci avrà una seconda possibilità domenica nel turno supplementare. L’Italia si presenta con cinque staffette: 4×100 maschile e femminile, 4×400 femminile, 4×100 mista e 4×400 mista.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Italia con tante assenze, ma c’è Zaynab Dosso!

Notizie correlate

LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: i quartetti azzurri a caccia delle finali, c’è Zaynab DossoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le...

Atletica, i convocati dell’Italia per le World Relays: Dosso guida le azzurre della 4×100, tante assenzeIl direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato l’elenco dei convocati dell’Italia per le World Relays 2026, rassegna internazionale dedicata alle...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming; Dosso guida l'Italia giovane nelle World Relays di Gaborone; LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: i quartetti azzurri a caccia delle finali, c’è Zaynab Dosso; World Relays 2026: l’Italia a Gaborone caccia dei pass mondiali. Programma e Azzurri.

LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: i quartetti azzurri a caccia delle finali, c’è Zaynab DossoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le gare ... oasport.it

World Relays 2026 oggi: orari 2 maggio, tv, streaming, italiani in garaQuest'oggi, sabato 2 maggio, è in programma a Gaborone la giornata inaugurale delle World Relays 2026. La capitale del Botswana ospita l'evento mondiale ... oasport.it

!* Missione Pechino 2027: sabato in gara alle World Relays in Botswana a partire dalle 14! Ai Mondiali le prime due di ogni batteria, in caso di mancata qualificazione nuova chance domenica. La 4x100 maschile incontra subito - facebook.com facebook

Zaynab Dosso faro di un’Italia sperimentale alle World Relays: mirino puntato verso i Mondiali 2027 - x.com