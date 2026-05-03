LIVE Alle 15 Sassuolo-Milan le ufficiali | Grosso ritrova Berardi Allegri sceglie Nkunku

Alle 15 si gioca la partita tra Sassuolo e Milan, con le formazioni ufficiali già annunciate. Il tecnico del Sassuolo ha deciso di schierare nuovamente Berardi, mentre l’allenatore del Milan ha optato per Nkunku. I rossoneri sono alla ricerca degli ultimi punti necessari per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League. La partita si svolge in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre determinate a ottenere il risultato.

Ardon Jashari nel prepartita a Dazn: "È veramente triste che Modric sia fuori, è importante per noi. Ne abbiamo bisogno, è un giocatore chiave. Ora gioco nella sua posizione, proverò a fare il massimo come sempre e aiutare la squadra. La cosa importante non sono io, ma che arrivino i tre punti. Anche per Magnanelli oggi è speciale, so che qui è una leggenda. Si vede che ha fatto il centrocampista, in allenamento vediamo che ha ancora qualità, vogliamo vincere anche per lui". L'a.d. neroverde Carnevali a Dazn nel prepartita: "Non ho parlato assolutamente né con l’Inter, né con il Milan di Koné. Abbiamo richieste all’estero, lui ha una vetrina internazionale: è un giocatore di valore, un giocatore che sta dimostrando le sue capacità.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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