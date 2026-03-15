Alle 15 si gioca il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna al Mapei Stadium. Grosso inserisce Pinamonti tra i titolari, mentre Italiano sceglie Cambiaghi in attacco. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, che sono divise in classifica da un solo punto. La sfida si preannuncia intensa e ricca di tensione.

(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Sohm; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano. (4-3-3): Muric; Walukiewiz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.Grosso (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Lykogiannis; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All.Italiano (4-3-3): Muric; Walukiewiz, Muharemovic, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.Grosso Sarà Kevin Bonacina a dirigere Sassuolo-Bologna. Il direttore di gara sarà coadiuvata dagli assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Domenico Fontemurato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Sassuolo-Bologna, le ufficiali: Grosso ritrova Pinamonti, Italiano con Cambiaghi

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