LIVE alle 15 Sassuolo-Atalanta | Palladino punta su Scamacca Grosso ritrova Muharemovic e Matic

Alle 15 si gioca Sassuolo-Atalanta, con Palladino che schiera Scamacca in attacco mentre Grosso recupera Muharemovic e Matic, pronti a scendere in campo. La squadra bergamasca cerca continuità dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, mentre il Sassuolo affronta la partita con alcune novità nella formazione titolare. La sfida si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre.

(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic, Sulemana; Scamacca. All. Palladino. (4-3-3): Muric; Coulibaly, Muharemovic, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso. La direzione di gara è affidata a Marchetti, con gli assistenti Cipressa e Politi. Quarto ufficiale Mucera, al Var Nasca, Avar sarà Doveri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

