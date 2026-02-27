Autista del bus sfregiato con lo smartphone si costituisce l'aggressore | è minorenne

Un minorenne si è costituito ai carabinieri accompagnato dai genitori, ammettendo di aver aggredito con uno smartphone l'autista di un bus di Air Campania alcuni giorni fa. L'autore dell'aggressione, che aveva sfregiato il conducente, ha ricevuto una denuncia. La vicenda si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine e la presa di responsabilità da parte del giovane.

