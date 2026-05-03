Lite violenta in strada lancio di bottiglie tra la folla a Salerno | un ferito

Un episodio di violenza si è verificato nel centro di Salerno, dove due persone sono entrate in lite e sono scese in strada. Durante l’alterco, sono state lanciate diverse bottiglie tra la folla, portando a un ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per mettere fine alla situazione e soccorrere la persona rimasta colpita. La zona è stata messa sotto controllo mentre proseguono le indagini.

Attimi di tensione e paura in pieno centro a Salerno, dove una lite improvvisa ha rischiato di avere conseguenze ben più gravi. L’episodio si è verificato in via Alfredo De Marsico, trasformando in pochi istanti una serata tranquilla in una scena di caos.Il fattoProtagonisti due uomini di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Lite in strada a Salerno: anziano ferito alla testa scappa dal RuggiSi è allontanato dall’ospedale prima di completare gli accertamenti medici l’anziano rimasto ferito durante una violenta lite avvenuta nella... Salerno, lite in strada a Sant’Eustachio: anziano ferito alla testa lascia l’ospedaleTrasportato al Ruggi dopo l’aggressione, si sarebbe allontanato prima di completare gli accertamenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lite violenta in strada, lancio di bottiglie tra la folla a Salerno: un ferito; Dalla lite in via Napoleona alle aggressioni: tre giovani in ospedale tra Como e provincia, un uomo soccorso per abuso di alcol; Viale Piacenza, scatta la violenza in strada durante una lite famigliare: ferite una 48enne e una 15enne; Rissa vicino alla stazione, spunta anche un bastone: tensione in strada. Senigallia, lite in strada nella notte: arrestato 41enne con 5 grammi di cocaina e tre coltelli da lancioUna violenta lite notturna in strada a Senigallia ha portato all'arresto di uomo di 41 anni, trovato con 5 grammi di cocaina nascosta in un pacchetto di ... fanpage.it Roma, lite di coppia in vacanza: compagna presa a pugni in strada e operata d'urgenzaDonna in ospedale e compagno arrestato per lesioni gravissime dopo una lite violenta a Roma. La Polizia è intervenuta all'alba a Torre Spaccata. virgilio.it Dalla lite alla violenta aggressione: attimi di terrore sotto i portici della piazza. Un uomo in ospedale -> https://cityne.ws/1Q8mu - facebook.com facebook Inter-Roma, saranno acquisiti i file originali. Caso Gervasoni, lite violenta con Nasca x.com