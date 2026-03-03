Salerno lite in strada a Sant’Eustachio | anziano ferito alla testa lascia l’ospedale

Lunedì 2 marzo a Sant’Eustachio, quartiere orientale di Salerno, si è verificata una lite in strada durante la quale un uomo anziano è rimasto ferito alla testa. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a cure. Dopo il ricovero, l’anziano ha lasciato l’ospedale.

Trasportato al Ruggi dopo l’aggressione, si sarebbe allontanato prima di completare gli accertamenti. Indagini in corso Momenti di forte tensione nella mattinata di lunedì 2 marzo nel quartiere Sant’Eustachio, nella zona orientale di Salerno, dove una lite in strada si è conclusa con il ferimento di un anziano. L’uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi” per le cure del caso. Tuttavia, secondo quanto emerso, si sarebbe allontanato dalla struttura sanitaria prima di completare gli accertamenti medici. Le ragioni del gesto restano da chiarire. Stando a una prima ricostruzione degli agenti della sezione Volanti della Questura, un giovane del posto avrebbe dato in escandescenza, creando disagi ai passanti e danneggiando alcune auto in sosta. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, lite in strada a Sant’Eustachio: anziano ferito alla testa lascia l’ospedale Lite in strada a Salerno: anziano ferito alla testa scappa dal RuggiSi è allontanato dall’ospedale prima di completare gli accertamenti medici l’anziano rimasto ferito durante una violenta lite avvenuta nella... Sant’Eustachio, anziano aggredito dopo un rimprovero: trasferito in ospedaleViolenta aggressione nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo, nella zona orientale di Sant’Eustachio, a Salerno. Una selezione di notizie su Salerno lite in strada a Sant'Eustachio... Discussioni sull' argomento Lite in strada a Salerno: anziano ferito alla testa scappa dal Ruggi; Pestato in strada a Salerno, scappa dal Ruggi: è giallo; Lite in strada: ferito alla testa, fugge dal Ruggi. Nervesa della Battaglia | A Palazzo municipale e all’Abbazia di Sant’Eustachio arriva lo “Scudo Blu” - facebook.com facebook