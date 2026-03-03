Lite in strada a Salerno | anziano ferito alla testa scappa dal Ruggi

Nella mattinata di lunedì 2 marzo, nel quartiere Sant’Eustachio a Salerno, si è verificata una lite violenta che ha coinvolto un anziano. Durante l’alterco, l’uomo è rimasto ferito alla testa e, successivamente, si è allontanato dall’ospedale Ruggi prima di completare gli accertamenti medici. La scena si è svolta nella zona orientale della città, senza altri dettagli sui coinvolti.

Si è allontanato dall’ospedale prima di completare gli accertamenti medici l’anziano rimasto ferito durante una violenta lite avvenuta nella mattinata di lunedì 2 marzo nel quartiere Sant’Eustachio, nella zona orientale di Salerno. L’uomo, trasportato al Pronto soccorso del “Ruggi” per le cure. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Orrore e choc in Italia: “La lite, poi quel calcio alla testa”. Paziente anziano aggredito in ospedaleNella quiete apparente di un reparto ospedaliero, dove il tempo sembra scorrere più lentamente e la fragilità umana è parte della quotidianità, le... Ferito alla testa con un proiettile: rapina o lite tra pusher |VIDEOMassimo Romano Giornalista-videomaker 15 gennaio 2026 12:30 Un ragazzo di 29 anni è ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini. Aggiornamenti e notizie su Lite in strada a Salerno: anziano... Temi più discussi: Lite in strada a Salerno: anziano ferito alla testa scappa dal Ruggi; Una lite per una donna dietro all'omicidio di Cornelia. Salgono a tre gli arresti; Roma, uomo accoltellato e ucciso in strada: tre fermati; Firenze, massacro dopo una lite in strada: un morto e due feriti gravi. Elodie e Andrea Iannone, lite improvvisa in strada: le foto del faccia a faccia tra exIncontro teso tra Elodie e l'ex Andrea Iannone a Milano: lite in strada davanti a tutti. Le foto pubblicate da Diva e Donna. donnaglamour.it Lite in strada in Thailandia: turista ucciso con un singolo, potente colpo di karate al colloUn turista britannico di 57 anni è morto a Phuket dopo un singolo colpo in stile karate alla testa durante una lite in strada con un turista svedese ... fanpage.it Ventenne muore a Lecco dopo la coltellata al torace durante una lite Approfondisci qui - facebook.com facebook Iran, lite tra Conte e Tajani: "Trump non mi chiama Tony, a lei Giuseppi. Lei in ginocchio da lui" x.com