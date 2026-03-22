Milano ragazza accoltellata all’addome per strada | l’ipotesi di una lite iniziata in casa

Una donna è stata trovata con una ferita da arma da taglio all’addome, probabilmente inferta con un coltello al culmine di una lite. È accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 22 marzo, a Milano, in via Livraghi, nella zona di Villa San Giovanni. La vittima è una ragazza di 31 anni ed è stata soccorsa. A chiedere aiuto, pochi minuti prima delle 14, sarebbe stata la stessa vittima, che ha contattato i soccorsi facendo scattare l’intervento in codice rosso del 118 e delle volanti della polizia. L’ipotesi della lite in casa. All’arrivo dei sanitari, la donna era cosciente e in grado di parlare. Secondo quanto riferito agli agenti, sarebbe stata colpita da un uomo con un’arma da taglio al termine di una lite iniziata, con ogni probabilità, all’interno di un appartamento. 🔗 Leggi su Open.online

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