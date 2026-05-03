L’Italia viaggia con Paoli Protagonista in azzurro

In Italia, il nuoto ha visto protagonista il nuotatore Giovanni Paoli, che ha conquistato una medaglia d’oro e una d’argento. La sua partecipazione si è svolta in ambito internazionale, portando risultati di rilievo per la rappresentativa azzurra. Le competizioni si sono svolte con successo, con il nuotatore che ha dimostrato determinazione e abilità in vasca. La sua performance ha contribuito alla medaglia complessiva della squadra nazionale.

C’è anche il sostanzioso contributo (un oro e un argento) del fiorentino Giovanni Paoli nel successo conquistato dall’Italia del remo a Piediluco (Terni) nella 40a edizione del Memorial Paolo d’Aloja: la tradizionale regata di apertura della stagione internazionale cui hanno partecipato oltre 300 atleti di 22 nazioni e che ha visto la squadra azzurra superare con 89 punti Grecia (43) e Francia (21). Paoli, 19 anni compiuti il 17 marzo, nato e cresciuto agonisticamente sull’Arno alla Canottieri Firenze con la guida di Luigi De Lucia e da poco tesserato anche per le Fiamme Oro, è uno dei prospetti più interessanti delle nuove leve: nonostante...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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