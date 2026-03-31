Davide Martelli, pugile della Reggiana Boxe, ha partecipato a un match contro la Croazia nel suo debutto con la nazionale italiana. Durante l’incontro, ha vinto entrambe le riprese ai punti, portando a casa due successi consecutivi. La sua prima apparizione con la maglia azzurra si è conclusa con questi risultati, senza che siano stati segnalati altri eventi o dettagli aggiuntivi.

Debutto con la canotta azzurra e doppio successo ai punti per Davide Martelli. Il pugile della Reggiana Boxe Olmedo, impegnato a Parma nella categoria 75 kg nel dual match tra Italia e Croazia, ha firmato un esordio di grande sostanza contro un avversario alto, fisicato e difficile da interpretare sulla lunga distanza. Un banco di prova complicato, superato però con personalità e intelligenza tattica. Nel primo incontro Martelli ha dovuto anzitutto prendere confidenza con l’emozione dell’esordio in Nazionale. La prima ripresa è servita soprattutto da studio, anche per leggere un avversario insidioso proprio nella gestione delle misure. Poi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il pugile della Reggiana Boxe protagonista nel match con la Croazia. Martelli, esordio azzurro con doppia vittoria

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