Jesolo si tinge d’azzurro | l’Italia della ginnastica prepara un weekend da protagonista

L’attesa per il Trofeo Città di Jesolo sta entrando nella fase più calda e l’Italia si presenta all’appuntamento con una spedizione particolarmente ampia e ricca di talento. Per l’edizione numero diciassette della manifestazione, in programma il 28 e 29 marzo, il direttore tecnico nazionale Enrico Casella ha convocato 31 ginnaste, costruendo una delegazione che uscire atlete d’esperienza, giovani emergenti e individualiste pronte a mettersi in mostra. Jesolo, oramai da anni tappa di riferimento della ginnastica internazionale, rappresenterà un baco di prova importante per verificare condizione, gerarchie e prospettive in vista del prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it

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