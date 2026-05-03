L’Italia porta quattro staffette ai Mondiali 2027 | Dosso trascinante 4×100 maschili agli abissi Botswana galattico

L’Italia si è qualificata ai Mondiali di atletica del 2027 con quattro staffette. Dopo aver ottenuto la qualificazione nelle categorie femminili dei 4×100 e 4×400 metri e nella staffetta mista, la squadra italiana ha conquistato anche l'accesso alla 4×100 mista sulla pista di Gaborone, in Botswana. La partecipazione ai campionati mondiali si completa con questa ultima qualificazione, portando in gara quattro diverse staffette azzurre.

L’Italia si è qualificata ai Mondiali 2027 di atletica con quattro staffette: dopo l’obiettivo raggiunto da 4×100 femminile, 4×400 femminile e 4×400 mista attraverso le batterie delle World Relays, oggi ha fatto festa anche la 4×100 mista sulla pista di Gaborone (Botswana). Niente da fare, invece, per la 4×100 maschile: il compito era decisamente arduo senza dei riferimenti con Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu e l’obiettivo non è stato raggiunto. Gli azzurri dovranno meritarsi uno dei quattro posti a disposizione attraverso il ranking dei tempi che verrà aperto nel 2027, proprio come sarà costretta a fare la 4×400 maschile (addirittura assente in questa trasferta africana).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia porta quattro staffette ai Mondiali 2027: Dosso trascinante, 4×100 maschili agli abissi. Botswana galattico Notizie correlate L’Italia si qualifica ai Mondiali 2027 con tre staffette: Dosso sugli scudi, guizzi delle 4×400. Fatica la 4×100 di AliA Gaborone (Botswana) è andata in scena la prima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette: sabato riservate alle batterie di... Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Zaynab Dosso porta l’Italia ai Mondiali nella mista! 4×100 maschile rimandata Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ranking UEFA, corsa al quinto posto in Champions League: classifica, regolamento, la situazione dell'Italia; Ricavi Champions, la finale vale 18,5 milioni; Uefa, ipotesi esclusione coppe in caso di commissariamento. Perdite fino a 300 milioni; SIR-LUBE: IN CAMPO GIOVEDÌ SERA, A QUATTRO MESI ESATTI DALL’ULTIMO MATCH A PERUGIA. Baumgartner porta l'Italia al quinto posto nel bob a quattroIl pilota altoatesino del bob a quattro, Patrick Baumgartner, ha rilanciato le speranze dell’Italia nella gara olimpica di bob a quattro, disputata a Cortina d’Ampezzo. L’equipaggio azzurro, composto ... it.blastingnews.com Bob a quattro, l'Italia chiude quinta a Milano-CortinaL’Italia conclude la sua avventura olimpica nei bob a quattro maschile con un quinto posto, ottenuto nella giornata conclusiva delle Olimpiadi invernali di Milano?Cortina 2026. L’equipaggio azzurro, ... it.blastingnews.com Questa sera, sabato 2 maggio, Clementino sale sul palco di San Focà a Priolo Gargallo per la Festa di San Giuseppe Operaio. Il rapper napoletano, noto anche come giudice di The Voice Italia, porta il suo ultimo progetto discografico "Grande Anima" accom facebook