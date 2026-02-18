Il ministro di Netanyahu attacca l’Ue | Finanzia proteste contro Israele vuole rovesciare il nostro governo
Il ministro israeliano di Netanyahu accusa l’Unione europea di finanziare proteste contro il suo governo, tentando di sovvertire la democrazia. Secondo quanto afferma, l’UE sostiene manifestazioni che cercano di indebolire le decisioni di Israele, anche fornendo fondi per le proteste. Questa situazione crea tensioni tra Tel Aviv e Bruxelles, con il governo israeliano che chiede chiarimenti. La crisi si acuisce mentre le manifestazioni continuano nelle strade di Gerusalemme, dove i sostenitori del premier si oppongono alle accuse europee.
L’Unione europea lavora per rovesciare il governo democraticamente eletto in Israele, anche finanziando manifestazioni contro di esso. Così ritiene il ministro della Giustizia di Gerusalemme Yariv Levin, che ha messo per iscritto le sue accuse all’Ue in una lettera di risposta a una Ong israeliana, l’Istituto Zulat per l’Uguaglianza e i Diritti Umani. Nella risposta a un ricorso da esso presentate, di cui dà notizia la testata israeliana Ynet, Zulat viene accusata di essere «finanziata da potenze straniere estremamente ostili a Israele ». Ostilità internazionale verso lo Stato ebraico che, scrive Levin, «ha raggiunto l’apice durante la guerra attraverso l’imposizione di un embargo sulle armi contro Israele, nel tentativo di impedire la vittoria totale contro il nemico Hamas-nazista».🔗 Leggi su Open.online
