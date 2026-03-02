Dopo aver esplorato i mondi perduti, ci concentriamo ora su un nuovo libro della collana Cherry Bomb, pubblicato da Bao Publishing e curato da Zerocalcare. La pubblicazione si intitola

Dopo avervi parlato de I nostri mondi perduti, torniamo a occuparci di un nuovo titolo della collana Cherry Bomb, pubblicata da Bao Publishing e curata da Zerocalcare. Ogni volume si sta rivelando una grande sorpresa, spaziando tra tanti generi narrativi e facendoci conoscere molti fumettisti finora inediti in Italia. Frontier segna il ritorno di Guillaume Singelin, già disegnatore di The Grocery al fianco di Aurélien Ducoudray, e qui in veste di autore unico. Con questa storia uscita nel 2023 in Francia, ci spostiamo dal contesto urbano di The Grocery allo spazio, senza però rinunciare a trattare tematiche profonde, legate in particolar modo al capitalismo e alla salvaguardia dell’ambiente. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Frontier – L’umanità alla conquista dello spazio

Un progetto di rigenerazione. Apre la Cittadella dello Sport: "Spazio dedicato alla comunità"Arriva l’inaugurazione ufficiale della nuova Cittadella dello Sport, un’opera destinata a cambiare il volto dell’area di via dei Salici e a diventare...

Averna dice addio a Campari (e a Palermo): cosa ne sarà dello Spazio Open ai Cantieri Culturali alla ZisaMentre il mercato globale assiste al closing previsto entro la prima metà del 2026, con una notizia che era nell’aria da tempo, a Palermo Averna dice...

The Stars Fell Silent Overnight — Now the Galaxy Turns to Earth|HFY

Una raccolta di contenuti su Frontier.

Argomenti discussi: Cosa succede se l'IA può usare le armi nucleari: test di conflitti rivelano comportamenti inquietanti.

Pensavo che l’umanità fosse finita a Gaza, poi qualcosa è accadutoLo ammetto, fino a qualche giorno fa mi ero convinto che dopo Gaza non avremmo più dovuto né potuto usare la parola umanità, in nessuna delle sue accezioni. Al di là del mero dato scientifico ... ilfattoquotidiano.it

'Difendiamo l'umanità a Gaza', domani presidio UilCondanniamo fortemente l'attacco alla sumud flotilla e chiediamo al Governo di schierarsi dalla parte giusta della storia: sono queste le ragioni che vedranno la UIL Campania domani mattina, 26 ... ansa.it