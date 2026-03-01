I Lions e la prevenzione oculistica | un impegno concreto per la salute della vista

Da brindisireport.it 1 mar 2026

I Lions hanno avviato iniziative dedicate alla prevenzione oculistica, coinvolgendo professionisti e volontari per sensibilizzare le persone sull’importanza di controlli regolari. Le attività si concentrano su screening gratuiti e campagne informative, con l’obiettivo di individuare precocemente problemi visivi e promuovere la cura della vista. L’intervento si rivolge a diverse fasce di età, offrendo servizi gratuiti o a basso costo.

La prevenzione è il primo passo per prendersi cura della propria salute, e quando si parla di vista diventa ancora più importante. È questo il messaggio che la presidente dei Lions di San Vito dei Normanni, Francesca Tedeschi, rivolge alla cittadinanza attraverso un’iniziativa dedicata proprio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

