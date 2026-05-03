L’Inter ha conquistato lo Scudetto 202526 dopo aver battuto il Parma 2-0 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Thuram ha segnato nel recupero del primo tempo, mentre Mkhitaryan ha firmato il raddoppio all’80’. Dopo la partita, il commento di Zuliani è stato breve e senza commenti, ricordando che nessuna squadra aveva fatto i complimenti alla Juventus quando aveva vinto in passato.

Questa sera allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, l’Inter ha sconfitto il Parma con il risultato di 2-0 grazie alla rete di Thuram nel recupero del primo tempo e Mkhitaryan all’80’, conquistando aritmeticamente lo Scudetto 202526 (il 21° della sua storia). Alla fine della partita il giornalista e tifoso juventino Claudio Zuliani, negli studi di . L'articolo L’Inter vince lo Scudetto, Zuliani laconico: “Non commento, nessuna squadra ha fatto i complimenti alla Juve quando ha vinto.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Inter, Zuliani: “Avete la faccia di cartone, per l’ennesima volta avete avuto più favori che errori e avete il coraggio di.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Quando vincerà lo SCUDETTO L'Inter di Chivu Ipotesi già subito dal divano | Fuoriclasse | DAZN

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