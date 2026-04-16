L’ex portiere del Napoli ha dichiarato di ritenere che l’Inter abbia già conquistato lo scudetto, considerandolo praticamente vinto. Inoltre, ha espresso il suo desiderio di vedere l’attuale allenatore della nazionale come prossimo commissario tecnico, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista in cui ha commentato la situazione attuale del campionato e le possibili scelte per la guida della nazionale.

di Alberto Petrosilli Iezzo, ex portiere del Napoli, è convinto che l’Inter abbia di fatto già vinto lo scudetto: le sue dichiarazioni complete. Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli tra le altre e attuale allenatore, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24. Ciao Gennaro, volevo partire con te da un’analisi di quelle che sono le corse scudetto e Champions League quando manca un solo mese praticamente alla fine del campionato. Inter ormai netta favorita per il titolo? « Io penso che ormai il titolo sia congelato a favore dell’Inter. Dopo la vittoria contro la Roma la squadra di Chivu ha praticamente ritrovato un pò di autostima andando poi anche a vincere su un campo difficilissimo come quello del Como.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Iezzo: «Per me l’Inter ha virtualmente vinto lo scudetto. Nazionale? Come CT vorrei lui»

LECCE-INTER 0-2, DOMINIO! Chivu vola verso lo scudetto!

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