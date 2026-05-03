L' Inter vince lo Scudetto | Parma battuto 2-0 grazie a Thuram e Mkhitaryan

L'Inter ha conquistato lo Scudetto 2026 battendo il Parma 2-0 allo stadio di San Siro. La squadra ha segnato due gol, uno di Thuram e uno di Mkhitaryan, assicurandosi così la vittoria e il titolo di campione d’Italia. Con questa vittoria, l’Inter ha superato il traguardo richiesto anche in caso di pareggio, ottenendo invece una vittoria senza eccessivi sforzi.

Milano, 3 maggio 2026 - L'Inter ha vinto lo Scudetto 2026. Bastava un punto contro il Parma a San Siro, ne sono arrivati tre senza faticare troppo. E' il ventunesimo tricolore nella storia del club, il primo per Christian Chivu, l'uomo chiamato ad aprire un nuovo ciclo dopo l'addio di Simone Inzaghi. Bastano le reti di Marcus Thuram e Henrik Mkhitaryan per portare in dote il titolo contro un Parma che non aveva più niente da chiedere al suo campionato. Infatti, non ci sono state sorprese e la festa era già chiara da ieri, quando il Napoli non era andato oltre lo zero a zero a Como. Si chiude in trionfo un campionato che l'Inter aveva aperto tra mille difficoltà e qualche sconfitta di troppo, ma la stagione non è finita e c'è aria di doblete con la Coppa Italia da giocare contro la Lazio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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