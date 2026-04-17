Tutto facile per l’Inter | Cagliari battuto 3-0 grazie ai gol di Thuram e Barella

L’Inter ha conquistato una vittoria per 3-0 contro il Cagliari, con i gol di Thuram e Barella. La squadra di casa ha impiegato più di un tempo per sbloccare la partita, mentre l’avversario cercava punti salvezza. La ripresa ha visto i nerazzurri segnare due reti e allontanarsi nella classifica, portandosi a dodici punti di vantaggio sul Napoli. La partita si è conclusa con il risultato stabile e senza ulteriori segnature.

L’Inter ci mette più di un tempo per trovare il bandolo della matassa contro un Cagliari a caccia di punti salvezza ma chiude i conti ad inizio ripresa, portandosi a più dodici punti sul Napoli. I nerazzurri subiscono per la prima mezz’ora l’aggressività dell’undici di Fabio Pisacane ma sono loro a creare le due palle gol più interessanti del primo tempo con Dimarco e Pio Esposito. Tutta un’altra storia ad inizio ripresa, quando nel giro di due minuti Marcus Thuram e Nicolò Barella mettono un uno-due micidiale che tramortisce il Cagliari. I sardi provano a riaprire la partita ma si sbilanciano nel finale e vengono puniti dalla bordata in pieno recupero di Zielinski.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tutto facile per l’Inter: Cagliari battuto 3-0 grazie ai gol di Thuram e Barella Notizie correlate Leggi anche: Inter sempre più vicina allo Scudetto, Cagliari battuto 3-0: gol di Thuram, Barella e Zielinski Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Inter Cagliari 3-0! Gol di Thuram, Barella e Zielinski Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tutto facile per Reggio Emilia, battuta la Vanoli Cremona; Italia-Giappone 2-0, BJK Cup: tutto facile per Jasmine Paolini contro Sakatsume; BJK Cup, Cocciaretto e Paolini sul velluto: tutto facile per l'Italia nella prima giornata, è 2-0 sul Giappone; Alcaraz, tutto facile contro Bublik: lo spagnolo centra la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Tutto facile per l’Inter: Cagliari battuto 3-0 grazie ai gol di Thuram e BarellaI nerazzurri di Chivu si sbarazzano dei sardi, continuando la striscia di risultati. Decisive per le realizzazioni del francese e dell’azzurro ad inizio ripresa, con il gol di Zielinski nel recupero a ... ilgiornale.it Tutto facile per l'Italia U21 contro la Macedonia del Nord. Baldini dopo il 4-0: Siamo fortiLa Nazionale Under 21 prosegue con un successo il suo cammino nelle qualificazioni ad Albania e Serbia 2027, la fase finale della 26ª edizione dell'Europeo di categoria. Al ‘Castellani’ di Empoli, ... tuttomercatoweb.com Bologna eliminato dall'Europa League, tutto facile per l'Aston Villa: 4-0 e semifinali per Emery x.com A Riccione si è concluso il primo pomeriggio di gare. Ad animare questo Day 1 ci ha pensato @michele_lamberti_ che vince i 50 dorso condito da il nuovo primato italiano della distanza. Tutto facile per @simonaaquadarella nei suoi 800 stile libero. La sorpre facebook