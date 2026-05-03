L'Inter ha conquistato il suo 21° titolo di campione d'Italia, battendo il Parma con un risultato di 2-0. La partita si è disputata a San Siro, dove i tifosi hanno festeggiato dopo il fischio finale. La vittoria ha garantito il traguardo stagionale e la conquista dello scudetto, segnando un momento importante per la squadra e i suoi sostenitori.

Luci nerazzurre a San Siro che può liberare tutta la sua gioia. L'Inter non manca l'appuntamento con la storia e dopo il tricolore conquistato 37 anni fa davanti alla propria tifoseria (era la stagione 198889 quella con Trapattoni in panchina e Aldo Serena capocannoniere), torna a festeggiare nuovamente sul terreno del Meazza alzando al cielo lo scudetto numero 21. Bastava un pareggio contro il Parma per garantirsi la matematica certezza con tre turni di anticipo ma la squadra di Chivu, capace di fare centro al primo anno sulla panchina nerazzurra (come Arpad Weisz, Alfredo Foni, Giovanni Invernizzi e Josè Mourinho), fin dai primi minuti non ha voluto speculare sulla doppia opportunità di risultato vincendo 2-0 e andando alla ricerca del gol per celebrare nel migliore dei modi la sua cavalcata stagionale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Inter vince lo Scudetto, il 21° della sua storia: decisivo il 2 a 0 contro il Parma

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